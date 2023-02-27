В Удмуртии мужчина и женщина заблудились на снегоходе

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Ночью 26 февраля 2023 года, у озера Сагайдак спасатели искали мужчину и женщину, которые заблудились, катаясь на снегоходе. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Оказалось, на снегоходе сломалась освещение. Потерявшихся спасли, они не пострадали.

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