Более 870 человек доставили в наркодиспансер Удмуртии в январе 2023 года

Удмуртия входит в десятку регионов с наиболее высоким уровнем употребления алкоголя в России Фото: Константин ИВШИН

За январь этого года в кабинеты медосвидетельствования наркодиспансера Удмуртии доставили 872 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В это число входят пьяные водители, нарушители правопорядка и наркоманы. С одной стороны, такое большое количество пациентов ожидаемо, ведь первый месяц года богат на праздничные дни. А с другой, не стоит превращать это в норму. Пьяный человек теряет не только концентрацию, но и скорость внимания.

«Если трезвый человек реагирует в течение 0,8 секунд, что является нормой, то употребивший спиртное – за 5-6 секунд», – сказал врач психиатр-нарколог, заместитель главврача по экспертной работе Республиканского наркодиспансера Андрей Иванов.

Алкоголь также плохо влияет на зрение человека – теряется способность к различению деталей и определению расстояния, а еще ухудшается цветовосприятие.

Напомним, Удмуртия входит в десятку регионов с наиболее высоким уровнем употребления алкоголя в России. Вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук назвала алкоголизацию населения одной из самых «болевых точек» в здравоохранении. За первые 9 месяцев 2022 года жители региона потратили более 16 млрд рублей на алкоголь. При этом известно о 117 смертях от отравления спиртным.

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