В Удмуртии определили победителей 29-ых Республиканских зимних сельских спортивных игр

Фото: https://vk.com/a.brechalov

В Удмуртии завершились 29-е Республиканские зимние сельские спортивные игры. Они проходили в Шаркане. Об рассказал на своей странице Глава Удмуртии Александр Бречалов. Победителем первой группы стала команда из Игринского района. Золото во второй группе заняла команда из Шарканского района, а первое место в третьей группе досталось спортсменам из Селтинского района.

Всего в спортивных играх участвовало 25 районов, около 1000 спортсменов. Участники соревновались в лыжных гонках, зимнем полиатлоне, баскетболе, хоккее с шайбой, шашках, шахматах, в подледной рыбалке и многом другом

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