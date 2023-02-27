Около 400 детей спасли реанимационные бригады РДКБ в Удмуртии

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

За год реанимационные бригады Республиканской детской клинической больницы спасли около 400 нуждающихся в срочной медицинской помощи малышей. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

С января врачи выезжали к юным пациентам уже 80 раз. При этом в 6 из них детей пришлось вывезти из Удмуртии в федеральные центры.

Во втором полугодии 2022 года количество выездов реаниматологов-анестезиологов удалось увеличить в 2 раза. Этого удалось достичь благодаря расширению парка автотранспорта и увеличению врачей в отделении.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Многодетная семья недалеко от Ижевска, которую могли выселить, сохранила свой дом

Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов одержал победу на чемпионате России по биатлону

В Удмуртии мужчина и женщина заблудились на снегоходе