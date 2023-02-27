58-летняя женщина сгорела при пожаре на СНТ в Удмуртии

По предварительным данным, строение загорелось из-за неосторожного курения. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии @susk18

25 февраля, примерно в 14:00 на СНТ «Октябрь» в Завьяловском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

В огне погибла 58-летняя хозяйка участка. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения. Следователи проводят доследственную проверку.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Также были опрошены свидетели, родственники и соседи. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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