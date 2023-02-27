Скончался почетный гражданин Ижевска Владимир Тяптин

Редакция «Комсомольской правды» выражает родным и близким Владимира Тяптина искренние соболезнования. Фото: администрация Ижевска

Скончался поэт, почетный гражданин Ижевска и заслуженный работник культуры Владимир Тяптин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поэт скончался на 83 году жизни. Глава Ижевска, администрация города, Гордума выразили свои соболезнования семье Тяптина.

СПРАВКА:

Родился 5 февраля 1940 года в Хабаровске. В 1950-е годы семья Тяптиных переехала в Ижевск. Окончил механико-технологический факультет Ижевского механического института. С февраля 1991 года занимался непосредственно творческой деятельностью. Тяптин издал несколько десятков книг, а на его стихи написано более 200 песен.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР и почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Удостоен звания «Заслуженный работник культуры Удмуртии».

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