В Удмуртии изменился телефон Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами

Изменения вступили в силу 23 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии изменился номер Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом.

Изменения вступили в силу 23 февраля. Теперь получить консультацию можно по номеру 8-800-100-00-01. Жители региона могут задать вопрос в сферах соцподдержки, обслуживания и других государственным соцуслугам.

На звонок ответит виртуальный ассистент, который сможет дать ответ на самые популярные вопросы. Если же позвонившему потребуется более подробная информация, то его переведут на линию со специалистом контакт-центра.

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