Ремонт моста через реку Пызеп в Удмуртии начнут в марте

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Министерство транспорта Удмуртии

В марте начнется ремонт моста через реку Пызеп в Кезском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

На данный момент мост находится в предаварийном состоянии. Отметим, что мост связывает с районным центром сразу 3 деревни: Дырпа, Верхняя Дырпа и Ярунь. Объезда для местных жителей нет.

Подрядчики заменят балки пролетных сооружений и гидроизоляцию мостового полотна. Также здесь обновят сопряжение моста с дорогой, а также барьерное и перильное ограждения.

Ремонт на мосту пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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