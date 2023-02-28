Погода в Ижевске на 28 февраля: сильный ветер до 17 м/с и снег

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 28 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, на характер погоды в Удмуртии влияет североатлантический циклон. Он принес теплую, влажную и ветреную погоду. Поэтому ожидается снег, местами умеренный.

На дорогах сохраняется гололедица, снежные заносы – будьте внимательными.

Днем температура воздуха составит -3…-5°С.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Ожидается усиление ветра, порывы будут до 15-17 м/с, местами метель.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 731 мм рт. ст, магнитное поле возмущенное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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