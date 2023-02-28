Бойцов полка «Италмас» из Удмуртии наградили 76 медалями

Фото: Александр Бречалов

Бойцов из Удмуртии наградили медалями. Об этом сообщил «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

Наград удостоились солдаты полка территориальной обороны «Италмас» имени М. Т. Калашникова.

От имени министра обороны России мужчин наградил командующий группировкой войск «Днепр».

За добросовестное выполнение служебного долга 20 ребят получили медали «За боевое отличие», 26 – медали «За воинскую доблесть».

11 бойцов удостоились медалей «За разминирование», еще 13 награждены медалью «За укрепление боевого содружества». 6 человек получили медали «Участнику специальной военной операции».

«Это отличные новости с передовой, друзья. Благодарю за службу!», - подчеркнул Бречалов.

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