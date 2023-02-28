1 марта в Удмуртии пройдет комплексная проверка системы оповещения населения

Будет замещен эфир нескольких телеканалов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 марта в Удмуртии с 10:40 до 10:44 проверят системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Будут включены электросирены и акустические устройства. Также проверочным сигналом оповещения будет замещена трансляция эфира нескольких телеканалов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр и радиоканала «Радио России».

Жителей и гостей региона попросили сохранять спокойствие и отнестись к проверке с понимание.

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