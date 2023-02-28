Подростка с редкой опухолью грудной клетки спасли врачи Удмуртии

На момент обнаружения диаметр опухоли достигал уже 8 сантиметров. Фото: Минздрав Удмуртии

Хирурги Удмуртии удалили редкую опухоль грудной клетки у 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Новообразование диаметром 8 см в груди подростка выявили во время медосмотра в школе. Мальчика направили к онкогематологу после получения результатов флюорографии. Онкологи поставили пациенту диагноз тератома средостения.

Срочную операцию провели малоинвазивным способом. Для этого использовали специальное эндоскопическое оборудование.

«Опухоли в средостении встречаются редко. Эта патология врожденная и до подросткового возраста или беременности может себя никак не проявлять. Во время гормональной перестройки организма заболевание дает о себе знать и может начать угрожать жизни и здоровью пациента», – поделился заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Врачи отмечают, что после операции пациент быстро пошел на поправку. Сейчас подростка уже выписали. Он находится дома.

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