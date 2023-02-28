Гороскоп на день: 1 марта Девам стоит проявить дипломатию, а Рыбам – расслабиться

Весна ворвется в ваше сердце Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на первый день весны.

ОВЕН

Блуждая в лабиринте из сомнений и идей, вам удастся ухватить нить, которая приведет вас к большой удаче.

ТЕЛЕЦ

Движение вперед вам жизненно необходимо. Не поддавайтесь страхам и сомнениям. Если сегодня вы не решитесь на отчаянный шаг, вы не решитесь на него никогда.

БЛИЗНЕЦЫ

Прилив энергии будет обусловлен достижением давно желаемой цели. Не стесняйтесь рассказать о своей победе. Ловите счастье за хвост.

РАК

Стремление к преодолению себя и своих амбиций поможет вернуть потерянное душевное равновесие. Быть преданным своему делу – это все, что вам нужно.

ЛЕВ

Желание материальной выгоды не принесет удачу. Будьте осторожны, принимая подарки. Добро в вашу жизнь принесет только новая любовь.

ДЕВА

Уверенность в себе и решительные действия лишний раз смогут доказать вашу силу. Однако проявите дипломатию. Дайте своему партнеру немного власти и наслаждайтесь зрелищем.

ВЕСЫ

От накопившихся печалей вы найдете спасение в труде. Увлекшись делами, вы сами не заметите, как ключ к решению проблемы будет найден.

СКОРПИОН

Не стоит выбирать между добром и злом. Любое ваше решение приведет к одному результату. Не вините себя. Доверьтесь близким, они поддержат в трудную минуту.

СТРЕЛЕЦ

Попытка спрятать боль за улыбкой будет провалена. Свет озарит ваш мир, когда придет время. Все, что вы можете сейчас, – просто ждать.

КОЗЕРОГ

Все ваши действия будут иметь последствия. Если не хотите встретиться с ними, старайтесь следить за своими словами. Они могут серьезно ранить.

ВОДОЛЕЙ

Обманчивые ожидания всерьез запутают сердце. Но не бойтесь упасть. Судьба милосердна, она подарит вам шанс воспарить к звездам.

РЫБЫ

Ваша сила заключена в стремлении сохранить умеренность и баланс. Терпение и сосредоточенность помогут вам в достижении идеалов. Но не забывайте иногда расслабляться.

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