Ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами предложили в Госдуме

Идею Федорова поддержали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме предложили ввести единую льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами. Как сообщает RT, эта идея принадлежит депутату Евгению Федорову.

По статистике, на конец 2022 года в стране отметили 725 тысяч детей с инвалидностями. Для родителей таких детей наличие личного транспорта часто становится жизненно необходимо. Это связано с неудобством или даже невозможность перевозки детей-инвалидов в общественном транспорте.

В нескольких регионах страны уже есть законодательные нормы, которые освобождают родителей детей с инвалидностью от уплаты транспортного налога. Но единой федеральной льготы для таких семей до сих пор нет.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребенка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», – сказал депутат.

Свое обращение он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Политолог Антон Орлов поддержал идею Федорова. Он уверен, что воспитание ребенка с инвалидностью – это большая нагрузка не только на эмоциональное, но и финансовое состояние родителей. Поэтому для таких семей должны быть дополнительные меры поддержки.

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