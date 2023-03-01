Врачи РКБ №1 прооперировали жительницу Удмуртии с редким заболеванием печени

Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте

Хирурги РКБ №1 провели уникальную операцию на желчевыводящих путях печени. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Редкую патологию выявили у женщины еще в детстве. Болезнь Кароли – это генетически обусловленное заболевание, при котором расширяются внутрипеченочные желчные протоки. Такой диагноз встречается один раз на миллион. В первый раз женщину прооперировали в раннем детстве. Спустя годы воспаление повторилось и в феврале женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Во время второго этапа женщине была выполнена реконструктивная операция с удалением левой доли печени. Удаленные ткани представляли собой настоящий рубец и уже не выполняли печеночную функцию», – рассказала Пинчук.

Сейчас женщину уже выписали. Раз в год ей нужно будет посещать врача для отслеживания состояния здоровья.

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