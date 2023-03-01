Демонтаж ледового городка на Центральной площади в Ижевске начался

Некоторые фигуры продолжают стоять Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске начался демонтаж ледового городка на Центральной площади. «Комсомолка» побывала на месте, чтобы посмотреть на то, что еще осталось от ледяных фигур.

От большей части сказочных фигур остались лишь груды льда, но некоторые скульптуры еще продолжают «жить».

Вот и все, что осталось от волшебного острова Буян Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На площади работали несколько рабочих. Пока что смотреть на такую «пустую» площадку, привыкшему к ледовому городку, глазу еще непривычно.

Без фигур площадь кажется немного пустой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Напомним, решение о сносе ледяных фигур власти приняли из-за приближающегося весеннего потепления. Городок простоял на Центральной площади несколько месяцев. Его строительство начали в начале декабря. «Комсомолка» побывала на стройке и пообщалась с одним из скульпторов.

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