Советник главы Удмуртии Дмитрий Кущин переходит на работу в «Росатом»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Советник Главы Удмуртии по проектной деятельности Дмитрий Кущин переходит на работу в «Росатоме». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кущин покинул пост советника по собственному желанию. 28 февраля Александр Бречалов подписал документ о расторжении трудового договора. Кущин продолжит свою карьеру в должности руководителя направления в топливную компанию Росатома – АО «ТВЭЛ». Он будет заниматься реализацией нацпроектов и выстраиванием коммуникаций с органами власти.

СПРАВКА

2014-2017 гг. – работал в общественном движении «Народный фронт» (ОНФ)

2017 г. – возглавил Управление по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Постоянного представительства Главы Удмуртии при Президенте Российской Федерации.

2021 г. – советник главы Удмуртии

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