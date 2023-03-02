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НовостиОбщество2 марта 2023 2:31

Погода в Ижевске 2 марта: небольшой снег и до -8 градусов

На дорогах сохраняется гололедица
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз погоды для ижевчан на четверг

Прогноз погоды для ижевчан на четверг

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 2 марта в столице республики будет облачно. На дорогах сохраняется гололедица.

Температура воздуха днем составит -6.. -8°С. Временами будет идти небольшой снег. Скорость западного ветра достигнет 5-10 м/с.

Вечером столбик термометра упадет до -19°С, возможно, это будет самая холодная ночь недели. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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