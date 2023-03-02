Мальчика с изображением автомобиля на рюкзаке ищут в Ижевске с вечера 1 марта

Фото6 vk.com/psoregion18

Школьника 2011 года рождения Юру Сергеева родители ищут в Ижевске с 1 марта. Как сообщает на официальной странице ВКонтакте ПСО «Регион 18», он не вернулся домой, на улицу 15-ю, из школы №85, которая расположена по адресу ул. Оружейника Драгунова, 74.

Около 17:00 часов мальчик, по-видимому, находился в районе ул. Ленина, 50, но далее его местоположение неизвестно, а телефон – выключен.

Приметы: средней полноты, рост 130 см.

Был одет: зеленая вязаная шапка с помпоном, синие нордики, серо-коричневая куртка-парка до колен, черные брюки. При мальчике был темно-синий рюкзак с изображением автомобиля.

Всех, кто видел ребенка или имеет о нем какую-то информацию, просят звонить по телефону 8-951-195-29-71 или в полицию 02 (102 с мобильного).

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