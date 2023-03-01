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НовостиОбщество1 марта 2023 15:20

Погибших в зоне СВО сержанта и ефрейтора из Удмуртии посмертно представили к наградам

Прощание состоялось 1 марта
Екатерина АРДАШЕВА
Похороны прошли со всеми военными почестями

Похороны прошли со всеми военными почестями

Фото: Константин ИВШИН

Сегодня, 1 марта, в Удмуртии прошло прощание с двумя погибшими в зоне СВО военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В Ижевске похоронили ефрейтора Ивана Рылова, посмертно его представили к государственной награде. Также в Алнашском районе прошли похороны сержанта Антонина Тихонова. Его за проявленный героизм посмертно наградили Орденом Мужества.

С бойцами попрощались по военным традициям, отдав им полагающиеся почести. Семьи погибших получают необходимую помощь в полном объеме.

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