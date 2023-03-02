Мужчину из Ижевска задержали по подозрению в краже иномарок на 6 млн рублей

Мужчина украл 2 автомобиля Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в краже иномарок задержали 21-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек брал в аренду машины, а затем отвозил их в мастерские на авторазбор. Таким образом он украл «Ниссан» стоимостью более 2 000 000 рублей и «БМВ» стоимостью 3 700 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.

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