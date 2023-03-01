В Ижевске выбрали подрядчика на отлов бездомных животных

На каждого бездомного животного потратят около 10 тысяч рублей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

АНО «Желтая бирка» выбрали подрядчиком на отлов бездомных животных в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее эта организация уже занималась отловом бездомных животных на территории города в 2022 и в начале 2023 года. Новый контракт вступил в силу 27 февраля. «Желтая бирка» будет не только отлавливать бродячих животных, но и проводить стерилизацию, вакцинацию и маркирование. На эти цели из бюджета выделили 10,4 млн рублей. На каждого животного будут тратить примерно 10 тысяч рублей. Такие расценки утверждены приказом Главного управления ветеринарии Удмуртии. После проведения необходимых процедур животных выпустят обратно.

Городская Служба благоустройства и дорожного хозяйства будет контролировать работу организации.

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