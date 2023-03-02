Псевдочуму птиц выявили в Ижевске

Всех больных курочек уничтожат Фото: Архив КП

Впервые за 14 лет в Ижевске выявили псевдочуму у птиц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Псевдочуму или же болезнь Ньюкасла выявили у курочек в подсобном хозяйстве Чистопрудного микрорайона. У птиц с таким диагнозом поражены органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации болезни. Отметим, что эффективного лекарства от этой инфекции нет. Всех заболевших птиц уничтожат.

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