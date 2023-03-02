Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии под предлогом спасения родственников из ДТП

С начала года зафиксировали 20 случаев подобного мошенничества Фото: Амир Закиров

С начала 2023 года под предлогом спасения родственников из ДТП у жителей Удмуртии украли почти 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Всего зафиксировано 20 случаев мошенничества. Полицейские задержали уже 6 курьеров. Одним из них стал 18-летний молодой человек из Ижевска. В середине февраля он украл 100 тысяч рублей у 60-летней ижевчанки. А через несколько дней таким же образом 80-летняя женщина из Можги лишилась 400 тысяч рублей.

Мужчину задержали в Пермском крае. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ижевчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алексей Братухин назначен и.о. министра экономики Удмуртии

Павел Кудрявцев избран главой Сюмсинского района

В Ижевске выбрали подрядчика на отлов бездомных животных