Гороскоп на день: 3 марта Львы столкнутся с интригами на работе, а Весы отправятся в поездку по работе

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска подготовил прогноз для каждого знака зодиака на 3 марта.

ОВЕН

Уделите внимание состоянию кожи – с ней могут возникнуть проблемы. Попробуйте различные маски и лосьоны. А если позволяет бюджет – можно даже побаловать себя походом к косметологу.

ТЕЛЕЦ

Судьба предоставит шанс сменить работу или переехать. А вот воспользоваться им или нет – решать вам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в этот день – настоящий генератор идей. И их стоит сразу же начать воплощать в жизнь – и вы удивитесь результатам.

РАК

Ракам предстоит работа в команде. Это поможет вам сплотиться с новыми людьми и даже в будущем завести друзей.

ЛЕВ

Есть риск столкнуться с конкуренцией и интригами на работе. Кто-то пытается за ваш счет заполучить теплое место и привилегии. Не исключено, что этот человек распустит про вас неприятные слухи.

ДЕВА

Чтобы добиться результата, надо начинать действовать. Даже если задачи, которые необходимо выполнить, кажутся вам крайне неприятными, кроме вас их все равно не решит.

ВЕСЫ

Весам придется отправиться в небольшую поездку по работе. Даже если на первый взгляд вам кажется, что ничего интересного в дороге вы не увидите, реальность окажется другой. Вы успеете не только справиться с задачами, но и насладиться местными красотами.

СКОРПИОН

Постарайтесь не перегружать свой организм физическими упражнениями – у вас может не хватить на это сил и энергии. А вот легкая прогулка на вас повлияет хорошо. На работе тоже не стоит перенапрягаться.

СТРЕЛЕЦ

В этот день произойдет много смешных ситуаций и забавных моментов.

КОЗЕРОГ

У Козерогов проснется интуиция. Прислушайтесь к ней – она плохого не посоветует.

ВОДОЛЕЙ

Все задачи решатся сами собой, а вам остается только наслаждаться результатами труда. Также у вас неожиданно появятся деньги. Вечером стоит отдохнуть, расслабиться, провести время в приятной компании.

РЫБЫ

Отличный день, чтобы заняться тем, о чем вы давно мечтали. Все будет складываться удачно.

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