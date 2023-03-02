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НовостиПроисшествия2 марта 2023 12:48

Мужчина из Удмуртии попытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Ребенок смогла отбиться
Софья Кель
Мужчина воспользовался отсутствием матери девочки

Мужчина воспользовался отсутствием матери девочки

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за попытку изнасилования 11-летней девочки осудят 39-летнего жителя Вавожского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2022 года мужчина пришел в дом к своей знакомой во время ее отсутствия. Воспользовавшись ситуацией, он попытался изнасиловать 11-летнюю дочь женщины. Но девочка смогла отбиться от насильника и закрылась в другой комнате.

Мужчину судили по статье «Покушение на изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 с половиной лет. Также он будет наблюдаться у психиатра в амбулаторных условиях. Приговор в законную силу не вступил.

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