Водоотводные канавы прочистят в частном секторе Первомайского и Ленинского районов Ижевска

Из частного сектора перед паводком активно вывозят снег Фото: Архив КП

В Ижевске начали готовиться к сезону паводка – особенно в наиболее уязвимых частях города, то есть частном секторе Первомайского и Ленинского районов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Оттуда начали вывозить снег. В Первомайском районе чистят около 1 км улиц каждый день. За сутки на снегосвалку отправляется 500 кубометров снега. Для этого самосвалы совершают 40–50 рейсов в день.

Также прочистят водоотводные канавы и трубы – всего 31 км. Уже составляется график работ.

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