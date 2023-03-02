Концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств в Ижевске подписали в Москве

Сдать проект планируют в 2025 году. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте

Концессионное соглашение о строительстве Дворца Единоборств в столице Удмуртии подписали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заключение соглашения стало официальным началом реализации проекта. Под документом подписались гендиректор «Академии единоборств» Сергей Стрелков и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Строительство Дворца начнется в этом году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На его реализацию выделят субсидию в размере 572,3 млн рублей. Деньги поступят в три этапа: 164,3 млн рублей в этом году, 192,7 млн рублей – в следующем и в 2025 году – 215,3 млн рублей. На 10 тыс. кв. м Дворца расположатся залы для нескольких видов спорта, а также тренажерный зал и спортивно-зрелищный зал на 1000 мест.Также в комплексе построят раздевалки, душевые и мини-гостиницу на 8 номеров.

«Дворец единоборств станет важной частью формируемого в микрорайоне спортивного кластера. <...> Развитие спортивной инфраструктуры находится в фокусе внимания Правительства, так как это – наш вклад в здоровое будущее жителей республики», – сказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Сдать проект планируют в 2025 году.

Напомним, идея о создании Дворца появилась еще в 2014 году. Изначально планировалось разместить его в бывшем здании кинотеатра «Аврора». Но потом от этой идеи отказались и решили перенести его на проспект Калашникова в честь юбилея великого конструктора. Но и тогда не вышло. В 2018 году власти вновь взялись за поиски подрядчика для строительства. Тогда на эти цели выделили 259 млн рублей. Дворец хотели сдать 1 сентября 2020 года. Летом 2022 года власти заявили, что спортивный комплекс появится в городе до конца 2024 года. Но к строительству так и не приступили.

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