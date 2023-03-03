Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстала в новом образе

Алина Загитова в этот раз предстала в очень нежном образе. Фото: t.me/azagitova_official

Спортсменка из Ижевска Алина Загитова порадовала подписчиков очередными яркими фотографиями, которые опубликовала в своем телеграм-канале.

Главным цветом образа спорсменки стал белый. Фото: Фото: t.me/azagitova_official

На этот раз олимпийская чемпионка предстала в длинном белом свитере и белых гольфах.

Она рассказала, что этот цвет является для нее «олицетворением весны».

«Она всегда приносит что-то новое, как будто жизнь начинается с чистого белого листа», – написала Загитова.

Фигуристку сравнили с певицей Алсу. Фото: Фото: t.me/azagitova_official

В комментариях подписчики сравнили фигуристку с певицей Алсу из ее клипа «Зимний сон».

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