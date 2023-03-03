Население Удмуртии за год сократилось на 6,6 тысяч человек

В Удмуртию переехали 14714 человек Фото: Амир Закиров

За 2022 год население Удмуртии сократилось на 6 654 человека. Об этом сообщает Удмуртстат.

На начало 2023 года постоянное население Удмуртии составляет 1442,3 тыс. человек. Демографическая ситуация выглядит весьма печально. Смертность превышает рождаемость, а также 15964 жителя региона мигрировали. Отметим, что при этом в Удмуртию переехали 14 714 человек.

В минувшем году в регионе родилось 12765 малышей, что на 1561 меньше, чем в 2021 году. А умерло 18240 человек, это на 5040 человек меньше. В их числе 44 ребенка младше одного года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водоотводные канавы прочистят в частном секторе Первомайского и Ленинского районов Ижевска

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстала в новом образе

Мужчина из Удмуртии попытался изнасиловать 11-летнюю девочку