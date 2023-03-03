«Поцелуй» Венеры и Юпитера: два ярких объекта заметили в небе над Удмуртией 2 марта

Соединение Венеры и Юпитера увидели ижевчане. Фото: Елена Кардопольцева

2 марта многие жители Удмуртии заметили необычное явление в небе. На фоне звезд отчетливо выделялись два ярких объекта. В попытке объяснить их природу, некоторые ижевчане даже грешили на инопланетян. Но на самом деле жители республики стали свидетелями редкого астрономического явления – соединения Венеры и Юпитера или же их «поцелуя».

2 марта Юпитер и Венера сияли ярче Сириуса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Поцелуй» планет удалось увидеть благодаря хорошей погоде. Фото: Ирина Шайдуллина

Как же это объясняется с точки зрения науки? С 22 по 24 февраля происходил парад планет и Юпитер, Луна и Венера выстроились в одну линию. Из-за плохой погоды жителям Ижевска не удалось его увидеть, а вот «космическое танго» увидели многие и даже поделились фотографиями в соцсетях.

Планеты выделялись на фоне ночного неба. Фото: Светлана Галимзянова

2 марта вторая планета от Солнца и самая яркая звезда в небе Венера вплотную приблизилась к самой большой планете солнечной системы Юпитеру. Отметим, что по оценкам экспертов, в эту ночь Юпитер и Венера сияли сильнее даже самой яркой видимой звезды Млечного пути – Сириуса.

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