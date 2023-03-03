Павла Белкина избрали председателем Молодежного парламента Удмуртии

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

На пост председателя Молодежного парламента Удмуртии избрали Павла Белкина. Об этом сообщает пресс-служба госсовета региона.

Решение приняли 2 марта на первой сессии парламента шестого созыва. Кандидатуру Белкина выбрали в результате тайного голосования. Его поддержали 48 человек. Отметим, что Белкин является представителем Завьяловского района, преподавателем кафедры Теории и истории государства и права Всероссийского государственного университета юстиции.

Также был избран зампредседателя Молодежного парламента по социальному блоку вопросов. Им стала Далия Хасанова. Заместителем назначили Илью Шаронова.

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