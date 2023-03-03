Женщина из Ижевска выиграла суд против «Вайлдберриз» за нарушение сроков возврата средств

Решение суда в законную силу не вступило Фото: Диля Ахмадишина

Женщине из Ижевска удалось выиграть суд против «Вайлдберриз» за нарушение сроков возврата денег за покупку. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Осенью 2021 года ижевчанка заказала на сайте платье-футболку за 1 196 рублей. 27 октября посылка пришла, но одежда не подошла женщине по фасону. Тогда она решила вернуть покупку. Сотрудник магазина пообещал, что до 6 ноября 2021 года девушке вернут деньги за платье на карту, с которой она оплатила товар. Но по истечению срока деньги так и не вернули. Тогда ижевчанка написала претензию в магазин, но ее оставили без удовлетворения.

После этого женщина обратилась в суд с иском о возмещении платы за товар и компенсации морального вреда. Также ижевчанка попросила взыскать с компании расходы на оплату адвоката.

Суд взыскал с «Вайлдберриз» компенсацию морального вреда в размере 700 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 50% от суммы (350 рублей) и расходы на оплату услуг представителя в размере 18 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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