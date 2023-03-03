Депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина будут заочно судить в Украине

Гарина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Фото: Олег Гарин ВКонтакте @oleg.garin

В Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны будут заочно судить депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина. Об этом народный избранник сообщил в своем телеграм-канале.

Служба безопасности Украины обвинила Гарина и еще 54 депутатов в том, что они поддержали признание независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также проголосовали за ратификацию Договоров о дружбе с ЛНР и ДНР.

«Что ж, приятно оказаться в такой компании уважаемых, достойных людей, настоящих патриотов Родины. Продолжаю служить России!» – прокомментировал депутат.

Отметим, что согласно заявлению Службы безопасности Украины, Гарину грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

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