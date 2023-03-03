Суд вынес приговор бывшему начальнику Минюста Удмуртии

Экс-глава Управления министерства юстиции Удмуртии Ольга Филиппова обвинялась в мошенничестве. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Бывшего начальника Минюста России по Удмуртии осудили за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С сентября 2016 по 11 января 2021 года украла из бюджета более 3 млн рублей. Она начисляла повышенную премию бухгалтеру, а также фиктивно устроила на работу водителей и выписывала им зарплату. А с декабря 2020 года по 11 января 2021 года женщина украла имущество Управления на сумму более 1 млн рублей.

Суд приговорил экс-начальника к 3 с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 с половиной года. Также с женщины взыскали более 3 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что начальником Минюста России по Удмуртии в это время была Ольга Филиппова. 11 марта 2021 года она заявила об уходе с этой должности по собственному желанию. Но позднее появилась информация о задержании женщины. В марте чиновницу посадили на домашний арест. Уголовное дело передали суд в апреле этого года.

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