Мужчину из Сарапула осудили за изготовление поддельных платежных поручений

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алена Селезнева

В Ижевске за изготовление поддельных платежных поручений осудили 23-летнего жителя Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина получил доступ к банковским счетам одной из организаций. Он сделал три поддельных платежных поручения и направил их в банк. Так он украл 200 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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