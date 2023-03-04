150 жителей Удмуртии заболели COVID-19

ото: Амир Закиров

В Удмуртии 150 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные Роспотребнадзора по региону на утро 4 марта. Среди заболевших 13 детей до 14 лет, 33 человека старше 65 лет.

В Ижевске зарегистрировано 50 случаев заражения, по республике – случаи отмечены в 20 из 30 административных территориях.

У 78 заболевших болезнь проявляется активно. Отмечается 45 семейных очагов заболеваний.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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