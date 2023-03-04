Дорогу реконструируют в Ленинском районе Ижевска

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске отремонтируют ул. Ярославского и Новоажимова. Об этом стало известно на коллегии администрации Ленинского района, на которой обсудили планы развития района в 2023 году.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реконструируют участок от ул. 12-я до ул. 8-я.

Кроме этого, будут обустроены придомовые территории по ул. Баранова, 67, ул. Гагарина,12 и 16, ул. Клубная, 85 и 87.

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