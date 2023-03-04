В зону СВО отправились очередные добровольцы из Удмуртии

Добровольцы из Удмуртии. Скриншот с видео

Накануне, 3 марта, в зону СВО на Украину отправилась очередная партия добровольцев из Удмуртии. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Для кого-то это уже не первая поездка, у кого-то есть боевой опыт в конфликтах на Северном Кавказе. Чтобы парням было комфортнее, подготовили для них наборы с дополнительной амуницией», - уточнил глава.

Александр Бречалов подчеркнул, что пока мужчины на службе, за их родными будут присматривать и оказывать помощь. К этим вопросам подключены все: и главы городов и районов, и волонтеры, и депутаты.

«Для семей бойцов действует ряд льгот, министерство социальной политики всегда готово оказать помощь с обучением, трудоустройством, документами. Удачи, парни. Возвращайтесь скорее, вас ждут дома, на родной земле», - подытожил Бречалов.

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