Советы по уходу за собакой весной дал кинолог

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Как ухаживать за собакой весной, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT.

Весной наблюдается высокая активность паразитов. Поэтому специалист рекомендует использовать специальные препараты: капли, спреи, ошейники, а также таблетки. Лучше все же надевать на собаку комбинезон, а после прогулки тщательно осматривать питомца.

«Если собака отказывается от воды, пищи, наблюдается вялость, темная моча, необходимо немедленно ехать в клинику», - подчеркнул Владимир Уражевский.

По его словам, у животного всегда должна быть чистая и свежая вода. А вот корм весной менять не стоит.

«Зимой активным породам дают высококалорийные корма, где больше белка и протеина. В теплый период стоит слегка уменьшить рацион, но корм не менять. Если же не хватает корма, нужно подобрать другой рацион», - заключил он.

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