Гороскоп на день: 5 марта Козероги стоят на пути важных перемен, а Овнам нужно держать темную сторону под контролем

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 5 марта.

Овен

Предлагаемые обстоятельства можно и нужно менять – попробуйте, все в ваших руках! Не творите дел в личной жизни, держите свою темную сторону под жестким контролем.

Телец

Взрывной день. Вам будет все и все не нравиться. Если вы сумеете взять эмоции под контроль, то конфликтов можно избежать.

Близнецы

Замкнутое пространство – это не для вас. Отправляйтесь в путешествие, пусть оно будет даже супер коротким. Именно смена месторасположения поможет решить трудную задачу.

Рак

Ваши решения приведут вас к верному пути. Вверяйте голосу разума, не полагайтесь на эмоции. Лучше проявите их дома, близкие так ждут вашего внимания.

Лев

Если вы будьте готовы к большим переменам, то сможете взлететь высоко. Избегайте ссор с окружающими.

Дева

Ваше настроение будет зависеть от факторов, на которые вы не сможете влиять. Поэтому положитесь на Судьбу и кайфуйте.

Весы

Вы не можете продолжать игру, которую затеяли. Возьмите паузу, переоцените свои желания, выберите те, что действительно важны.

Скорпион

Не стоит бояться одиночества. Оно поможет вам обрести душевное спокойствие и равновесие. Помечтайте, а мечты зафиксируйте на бумаге.

Стрелец

Хаос – это то, в чем Стрельцы чувствуют себя комфортно. Но именно он станет причиной важной ошибки. Возможно, стоит хотя бы дела привести в порядок и систематизировать?!

Козерог

Звезды советуют хорошо отдохнуть – вот-вот свершиться что-то масштабное в жизни Козерогов. Соберите друзей и веселитесь!

Водолей

Не позволяйте втягивать вас в конфликт. Вне зависимости от его исхода, вас заподозрят в двойной игре.

Рыбы

В этот день Рыбы внезапно почувствуют, что в их жизни нужны перемены. Если вы просто разгромите свою комнату, окружающие скажут вам спасибо.

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