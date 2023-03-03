Жарко в квартире: можно ли получить перерасчет за перетоп

Рассказываем, что делать, если дом перетапливают Фото: Диля Ахмадишина

В редакцию «Комсомолки» обратилась ижевчанка Светлана, которая пожаловалась на жару к квартире.

«Раньше у нас было всегда холодно, а когда перешли на оплату по факту, стало жарко. Специально топят, чтобы денег побольше получить?» – интересуется горожанка.

Но жара в доме – это тот случай, когда за дискомфорт приходится платить немалые деньги. Разбирались вместе с экспертами, что делать в такой ситуации.

Норматив и реальность

Все мы воспринимаем температуру по-разному: если один будет мерзнуть в +25, то другой будет ходить в шортах и майке в +18. Поэтому в законе существуют нормативы: минимальная составляет +20 градусов (+22 для угловых квартир), а максимальная +24 и +26 градусов.

Прежде чем что-то предпринимать, попробуйте измерить температуру в квартире самостоятельно – положить в центр комнаты термометр. Если показания слишком высокие, у вас есть повод разобраться в ситуации с коммунальщиками.

Температура в квартире должна быть не ниже +20 градусов (+22 для угловых квартир), но не выше 4 градусов, чем эти значения Фото: Диля Ахмадишина

«Перетоп считается некачественно оказанной коммунальной услугой. В таком случае стоит зафиксировать факт и требовать перерасчета оплаты за отопление. Но механизм очень сложный», – предупредил председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

Куда обращаться?

Как подчеркивают специалисты ПАО «Т Плюс», в первую очередь стоит отправиться в управляющую компанию. Именно она отвечает за системы внутри дома.

В течение двух часов после подачи заявки УК должна выйти в квартиру и провести замеры температуры. Возможно, она пригласит представителей ресурсоснабжающей организации. По итогам составляют акт, а затем УК ищет причину проблемы и устраняет ее. Перетоп может произойти из-за технических неполадок в конкретной квартире, по всему стояку или в комплексе всего дома.

После того, как управляющая компания решит проблему, составляют еще один акт. А затем можно получить перерасчет, который вычисляется по сложной формуле. Как отмечает Александр Евсеев, чаще всего это очень небольшие суммы. Так что нервов вы потратите много, а выгода будет небольшой. Поэтому подумайте, нужно ли это вам.

Позвонил в «управляйку» – безрезультатно, по-прежнему жарко в квартире

К сожалению, не всегда управляющая компания активно реагирует на сообщения собственников о проблемах. Но и на них найдется управа.

Для решения проблем с отоплением в первую очередь обращайтесь в УК Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Работа всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций контролируется, и для этого есть надзорные органы, например, управление ЖКХ. Оно может вмешаться в ситуацию и заставить ответственных выполнить необходимые работы», – рассказал в эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) Максим Ленков, руководитель управления продаж физическим лицам ПАО «Т Плюс».

Также можно обратиться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию.

Александр Евсеев предложил еще один интересный способ, когда акт о завышенной температуре может составить… сам собственник.

Сначала, конечно, стоит позвонить в УК. Там заявке присвоят номер, и его нужно обязательно спросить. Если в течение двух часов представители «управляйки» не пришли, то можно позвать двух соседей, председателя совета дома и измерить температуру в их присутствии.

Далее нужно составить акт, указать номер заявки, а свидетели должны его подписать. Документ необходимо отнести в организацию, которая начисляет плату за отопление: если это управляющая компания – то туда, если ресурсоснабжающая организация – то в нее. Тут же потребовать перерасчет за некачественно предоставленную коммунальную услугу.

Слишком сложно. Можно ли решить проблему перетопов раз и навсегда?

Да, можно установить в доме систему погодного регулирования, которая автоматически будет настраивать дом на тот температурный режим, который считается комфортным. По такому пути пошли, например, жители одного из домов на ул. Карла Маркса – хрущевки 1970-го года постройки.

«Дом находится в непосредственной близи от городской котельной, и в связи с этим в квартирах у жителей дома было очень жарко. Были даже случаи, когда одеялами накрывали батареи, окна постоянно держали открытыми. А как результат этого всего – круглые суммы в платежках», – говорит председатель совета дома Сергей Мирошниченко.

В совете дома узнали, что есть такое устройство – система погодного регулирования. Деньги у дома были, правда, пришлось перевести средства с текущего ремонта на капитальный. Жители поддержали идею на общедомовом собрании (для этого нужны две трети голосов), нашли подрядчика. Установка обошлась в 450 тысяч рублей. С тех пор дом стал существенно экономить.

«В первый год мы сэкономили 150 тысяч рублей. Затем в 2022 году сравнивали данные с соседним домом – он такой же по конструкции. У нас получилось на 150 Гкал меньше, чем у них», – рассказал председатель совета дома.

Сколько жители экономят сейчас, с момента перехода на оплату по факту, сказать сложно: мы живем по такой системе первый отопительный сезон. Тем не менее, собственники уверены, что система погодного регулирования существенно бережет их бюджет.

Кстати, это не единственная мера, которая может сделать дом энергоэффективным. Для качественного результата стоит утеплить фасады, окна, подвалы, чердаки… И готовиться к этим работам стоит уже сейчас. Подробнее КП рассказывала об этом здесь.

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