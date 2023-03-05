Погода в Ижевске на день: 5 марта местами пройдет мокрый снег

Прогноз для Ижевска на воскресенье Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 марта в Ижевске будет облачно. Днем ожидается снег, местами – мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Кое-где могут образоваться снежные заносы и накат.

Температура воздуха днем установится в пределах 0.. -2°С. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.

К вечеру столбик термометра в Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра, опустится до -5°С, снегопад может усилиться, направление ветра не изменится, но скорость упадет до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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