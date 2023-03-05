Ущерб почти в 2 млн рублей причинил лесному фонду «черный лесоруб» из Кезского района Удмуртии

Уголовное дело передано в суд Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

41-летнего жителя поселка Кез обвиняют в незаконной рубке леса, причем, в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении мужчины, уже утверждено прокурором Кезского района.

Согласно версии следствия, обвиняемый незаконно рубил деревья на территории Кезского лесничества с сентября по октябрь 2022 года. Разрешения на это у него не имелось, древесину «черный лесоруб» впоследствии продал.

Ущерб, который мужчина причинил лесному фонду страны, оценили в 1,9 млн рублей. Чтобы его возместить, на имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

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