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НовостиЗдоровье5 марта 2023 6:23

Почти в 2 раза увеличилось за неделю количество заболевших ковидом в Удмуртии

По состоянию на утро 5 марта в республике зарегистрировано 160 случаев за сутки
Екатерина АРДАШЕВА
В понедельник был 91 заболевший

В понедельник был 91 заболевший

Фото: Михаил ФРОЛОВ

160 новых случаев Covid-19 зарегистрировали в Удмуртии на утро воскресенья, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

С понедельника, 27 февраля, количество заболевших в сутки увеличилось в 1,8 раз. В настоящий момент случаи заболевания отмечаются в 21 городах и районах Удмуртии.

График составлен по данным Роспотребнадзора

График составлен по данным Роспотребнадзора

Фото: Архив КП

Выявлено 49 семейных очагов. Заболели 26 детей до 14 лет и 32 пожилых человека старше 65-и.

79 заболевших – ижевчане.

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