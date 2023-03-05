Почти в 2 раза увеличилось за неделю количество заболевших ковидом в Удмуртии

В понедельник был 91 заболевший
Фото: Михаил ФРОЛОВ
160 новых случаев Covid-19 зарегистрировали в Удмуртии на утро воскресенья, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.
С понедельника, 27 февраля, количество заболевших в сутки увеличилось в 1,8 раз. В настоящий момент случаи заболевания отмечаются в 21 городах и районах Удмуртии.
График составлен по данным Роспотребнадзора
Фото: Архив КП
Выявлено 49 семейных очагов. Заболели 26 детей до 14 лет и 32 пожилых человека старше 65-и.
79 заболевших – ижевчане.
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