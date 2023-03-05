Житель Удмуртии обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографии

Подписчики потерпевшей узнали то, чего не должны были знать Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летний житель села Италмас в Завьяловском районе Удмуртии должен представить перед судом по обвинению сразу по двум статьям: «нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установило следствие, мужчина совершил данное злодеяние 25 декабря 2022 года. Он взял мобильный телефон своей девушки и зашел с устройства на страницу потерпевшей в социальной сети. Там он без согласия подруги разместил сведения о ее частной жизни, а также фото порнографического характера. Разумеется, это стало доступно для просмотра всем подписчикам.

На данный момент расследование уголовного дела завершилось, были проведены все необходимые экспертизы и допрошены свидетели, а также потерпевшая. Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направили в суд.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти в 2 раза увеличилось за неделю количество заболевших ковидом в Удмуртии

Ущерб почти в 2 млн рублей причинил лесному фонду «черный лесоруб» из Кезского района Удмуртии

Погода в Ижевске на день: 5 марта местами пройдет мокрый снег