В Ижевске за некачественную уборку снега привлекли к ответственности 5 управляющих организаций

Все нарушения были устранены Фото: Михаил ФРОЛОВ

К административной ответственности пришлось привлечь пять ижевских управляющих компаний Ленинского района, так как они должным образом не выполняли зимние уборочные работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства провела прокуратура Ленинского района. В ходе этой проверки и удалось установить нарушителей среди УК. Например, одна из них плохо очищала придомовые территории на улице Клубной и Заречном шоссе во время снегопадов. У других организаций также был выявлен ряд подобных нарушений.

После того как прокурор района внес представления руководителям УК и возбудил административные дела, нарушения были устранены, придомовые территории почистили, а виновных привлекли к административной ответственности.

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