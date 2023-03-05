Футболисты «Зенит-Ижевск» одолели соперников из липецкого «Металлурга» в контрольном матче со счетом 3:1

По словам тренера, от этого матча много зависело. Фото: vk.com/fczenitizhevsk, СК «Гигант»

В субботу, 4 марта, футбольная команда «Зенит-Ижевск» одержала победу в контрольном матче с соперниками из Липецка – командой «Металлург». Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба ВКонтакте.

Матч проходил в спорткомплексе «Гигант» города Крымска. Единственный гол, который смогли забить футболисты «Металлурга», стал следствием допущенной «Зенитом-Ижевск» ошибки.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко похвалил игру и назвал ее интересной, а также высоко оценил соперника и отметил, что тренировки не прошли даром.

«В принципе, что тренировали, что касается атакующих действий, ребята сегодня, так скажем, воплотили в жизнь. Достаточно были неплохие подходы, хорошие моменты, хорошие комбинации. Неплохо достаточно действовали на мяче, хорошие голы были забиты с этими комбинациями. Во втором тайме вышла, так скажем, наша молодежь, достойно себя тоже проявили, показали хорошую игру, хороший темп», – рассказал он в интервью.

Физическое состояние игроков на данном этапе тренер назвал хорошим и подчеркнул, что эта игра станет отправной точкой для следующих достижений.

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