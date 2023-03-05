13 собак и 8 кошек из Удмуртии выехали со своими владельцами за пределы страны с начала 2023 года

Для вывоза хвостатых компаньонов требуется пакет документов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года из Удмуртии за пределы страны владельцы вывезли 21 домашнее животное. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

13 собак и 8 кошек поехали на выставки или переехали вместе с хозяевами на новое место жительства в другие страны. Животных-компаньонов перевозили во Францию, Германию, Венгрию, Эстонию, Литву, Люксембург, Турцию, Черногорию, США, Таиланд и на Кипр.

Чтобы вывезти животное за границу, нужно оформить ветеринарный сертификат формы 5а. Для этого требуется пакет документов:

- заявка в системе ECert (экспортная ветеринарная сертификация);

- ветсвидетельство по 1-ой форме;

- ветпаспорт с указаниями, с указанием всех прививок и профилактических мероприятий;

- номер чипа или клейма животного.

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