Только в 1% российских компаний не принято дарить подарки на 8 марта

Чаще всего на подарки скидываются по 400-500 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Подарки сотрудницам на 8 Марта принято дарить в 99% российских компаний. Об этом сообщает RT (18+) со ссылкой на исследование Зарплаты.ру, в котором приняли участие более 1,8 тыс. мужчин 25-55 лет.

Мужчин попросили рассказать, как у них на работе принято отмечать 8 Марта. Оказалось, что полностью оплачивают подарки для коллег женского пола лишь 43% мужчин. В 13% случаев покупку подарков спонсирует компания, а ещё в 42% сотрудники и организация делят расходы пополам.

Чаще всего на подарки скидываются по 400-500 рублей – это 38% мужчин. 30% покупают более дорогие подарки стоимостью свыше 500 рублей. В 22% случаев на подарки не тратят более 200-300 рублей, и только в 4% компаний с мужчин собирают по 100-200 рублей на подарки для дам.

В 89% случаев 8 Марта у 89% организует своими силами мужской коллектив, в 10% случаев эта обязанность закреплена за HR-службой. В подготовке праздника отказываются принимать участие 27% мужчин.

Самым популярным форматом празднования стал фуршет в офисе – к нему прибегают в 70% случаев. В 24% женщин-коллег водят в ресторан, викторины и конкурсы используются в 19% случаев.

Кстати, подобный же опрос проводился и среди женщин перед 23 февраля. Оказалось, что мужчин они поздравляют реже, чем мужчины их – в 93% случаев, зато женщины предпочитают оплачивать подарки сами – в 53% случаев, а еще реже отказываются участвовать в подготовке праздника – всего в 19% случаев.

Фуршет женщины на 23 февраля организуют в 76% случаев, поход в ресторан – всего в 13%, а конкурсы – в 29% случаев, то есть развлекательную программу мужчины получают чаще.

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